/ / Faculdade Unifama recebe Selo Instituição Socialmente Responsável

A Faculdade Unifama recebeu o “Selo Instituição Socialmente Responsável”, concedido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), que tem por objetivo certificar que a IES participou da Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular 2018 e está verdadeiramente engajada com o ensino responsável.

Para receber o selo, a instituição deve aderir à campanha e promover atividades voltadas à responsabilidade social, ao longo do ano. Juntamente com o selo, a ABMES parabenizou a Faculdade Unifama pela conquista.

Contando com vários projetos feitos pelos docentes e acadêmicos da Faculdade concluído com sucesso, a Faculdade Unifama agradece a todos acadêmicos e Professores pelo esforço e dedicação.

A Campanha da Responsabilidade Social iniciou-se no ano de 2005 e segue até hoje como uma forte tradição. A Faculdade Unifama participa do evento desde o começo, fortalecendo seu papel como instituição comprometida com o bem-estar social, através de ações solidárias e de conscientização.

ASCOM/UNIFAMA