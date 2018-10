/ / Faculdade Unifama divulga publicação de cursos em Diário Oficial da União: Direito, nota 5, Odontologia 4

O Ministério da Educação – MEC publicou nesta sexta-feira (19), através da Portaria n°697, de 18 de outubro de 2018, a autorização de funcionamento de novos cursos para a Faculdade Unifama: Odontologia, nota 4 e Direito, nota 5, sendo a única Faculdade a ter o curso de Direito autorizado com a nota máxima, na avaliação de comissões do MEC, no estado de Mato Grosso.

O vestibular será realizado no dia 03 de novembro, às 14h, nas dependências da Faculdade.

Segundo os diretores da Faculdade Unifama, Cássio Brizzi Trizzi e Fabiana Varanda Jorge, a autorização desses cursos é uma conquista histórica para a Unifama, que há dezenove anos investe e acredita na região, contribuindo com o seu progresso.

"Hoje, comemoramos a publicação dos cursos de Direito e Odontologia. Somos referência no Ensino Superior e, logo mais, estes alunos estarão atendendo à comunidade, através dos estágios e, futuramente, serão profissionais competentes, promovendo, desta forma, a ascensão socioeconômica da região norte de Mato Grosso, valorizando ainda mais nossa região", declarou a diretora Fabiana.

“Nós, como diretores, acreditamos na transformação de vidas através da Educação, no sonho de cada estudante que decide que quer investir em sua carreira profissional. A publicação destes cursos nos deixa muito felizes e confiantes de que a Faculdade Unifama está no caminho certo! Trata-se de mais uma conquista para nossa região, que só foi possível graças ao apoio e empenho de todos: Nossos acadêmicos, professores, coordenadores de curso, equipe técnico-administrativa e a população, que sempre acreditaram nesta Instituição de Ensino, que tem como missão promover formação superior com elevado padrão de qualidade”, salientou o diretor-presidente Cássio.

A diretora Fabiana ressaltou a importância em ter o curso de Direito autorizado com a nota 5: “A portaria de autorização de um curso superior pelo MEC é a segurança para o acadêmico de que a instituição que o oferta foi avaliada, fiscalizada e é orientada dentro dos padrões de qualidade necessários à excelência do Ensino Superior e receber a nota máxima comprova a seriedade e compromisso da Faculdade Unifama com a qualidade de Ensino”.

As inscrições para o Vestibular são gratuitas e podem ser realizadas através do site da Instituição: www.faculdadeunifama.com.br ou pelo tel: (66) 3552 1965 e cel (66) 99635 61 31.

