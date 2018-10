/ / Estado conclui mais de 2.600 km de asfalto e diminuiu gargalo logístico

As rodovias de Mato Grosso receberam obras importantes nos últimos três anos e 10 meses, que melhoraram a logística de transporte de cargas, passageiros e estimularam o turismo no estado. Foram feitos 2.600 km de asfalto em rodovias estaduais, considerando as obras de construção e reconstrução executadas pelo Governo de Mato Grosso.

O trabalho é resultado do Pró-Estradas, programa lançado em 2015 pelo governador Pedro Taques e executado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra).

Desse total, 1.110 km correspondem a construção de novas rodovias e os outros 1.540 km a reconstrução do antigo pavimento deteriorado. As ações do programa Pró-Estradas têm ajudado a reduzir o gargalo logístico que existe no estado. Prova disso são os 204 quilômetros de asfalto restaurado e construído na MT-220, beneficiando diretamente os municípios de Sinop, Tabaporã, Novo Horizonte do Norte e Juara. Agora, faltam 67km para complementar o acesso pavimentado até Juara.

Além de potencializar a economia, a nova estrada transformou a vida da população. “Temos relatos de moradores que gastavam de 11 a 12 horas de viagem. Para percorrer esse trecho. Com a nova rodovia o trajeto é feito em pouco mais de uma hora”, frisou o secretário da Sinfra, Marcelo Duarte.

Já na região do Araguaia, a pavimentação da rodovia MT-020, entre Canarana e Paranatinga representa um grande avanço no escoamento da produção agropecuária e no acesso da população à capital do estado. Até o final de 2018 serão concluídos cerca de 200 km de um total de 267 km.

Dos mais de 1.500 km de asfalto restaurados, 99 km estão na MT-010, no trecho entre o posto Zulli, entroncamento da BR 364 e o município de São José do Rio Claro. O pavimento extremamente deteriorado, devido à falta de manutenção nos anos anteriores, também ficou completamente novo na Estrada da Guia, em um outro trecho da MT-010, já na Baixada Cuiabana. São 100 km de asfalto novo do trevo do rodoanel até Rosário Oeste e do trevo que dá acesso à Acorizal até o entroncamento com a BR-163.

O Governo de Mato Grosso também reconstruiu 118 km da MT-130, rodovia que liga as cidades de Primavera do Leste e Paranatinga. “Neste governo construímos e reconstruímos com qualidade rodovias em todas as regiões de Mato Grosso. Foram obras estratégicas que atenderam demandas pontuais e garantiram trafegabilidade para população e escoamento das riquezas de Mato Grosso”, finalizou Marcelo Duarte.