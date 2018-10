/ / Escola 13 de maio, também é destaque no IDEB do Município de Guarantã do Norte

Em percentual a escola foi que a mais avançou no resultado dos anos iniciais do ensino fundamental.

Continuidade do trabalho da gestão escolar, todos os profissionais da escola contribuíram para excelente o resultado. Também é atribuído aos pais que investiram e investe em seus filhos os motivando a continuar aprendendo. Podemos dizer que, foi e é um trabalho desenvolvido em equipe pais, alunos, professores e secr etaria de educação. A professora Gorete e a diretora da Escola Municipal 13 de maio, Ivone Paloschi falaram a imprensa.





Além das ações pedagógicas, a atual gestão municipal do prefeito Érico Stevan Gonçalves, investiu mais de 500 mil reais em reformas, ampliações e climatização das salas, dando a estes alunos uma qualidade melhor em seu ambiente de estudo. A secretaria de educação, continua trabalhando para o constante crescimento e permanência dos alunos em suas series correspondentes.

Localizada em um prédio na rua sumaúma, no bairro 13 de maio. A escola atende 480 alunos do pré 1º ao 8º ano sendo em dois turnos, matutino e vespertino.





Contudo tornamos a dizer que, é correto afirmar que a educação municipal vem ganhando seu devido reconhecimento. Todavia, o trabalho tem que ter sequência e evoluir. E outra vez enfatizamos os nossos parabéns aos funcionários da Educação em um contexto geral, pois cada um é merecedor de tal reconhecimento visto que todos são responsáveis por uma educação de qualidade.





O que é o IDEB?

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 e reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações.

