/ / Em Sinop cerca de 19 mil títulos são cancelados devido ao não cadastro biométrico

Eleitores sinopenses que não realizaram o cadastro biométrico tiveram os seus títulos cancelados e estarão impedidos de votar nessa eleição. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), foram cancelados aproximadamente 19 mil títulos em todo o município. Os afetados também não poderão obter a certidão de quitação eleitoral.



A revisão do eleitorado em Sinop foi concluída no dia 30 de abril deste ano e homologada pela Justiça Eleitoral. No estado, 32 dos 141 municípios terão eleição com voto 100% biométrico, nas outras cidades o processo será feito das duas formas.



Sinop possuí 100.056 eleitores cadastrados. A realização da foi conduzida pelos Juízos da 22ª e da 32ª Zonas Eleitorais. Dos 18.830 eleitores que não compareceram as centrais de atendimento para a biometria, 8.537 pertencem à 22ª ZE e 10.293 são inscritos da 32ª.



A regularização da situação poderá ser feita após o segundo turno.

Da redação