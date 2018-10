/ / Em Guarantã do Norte criança de 11 anos mata primo de 12 anos com tiro de chumbinho

Por volta das 19 horas deste domingo (14/10), a polícia militar recebeu uma informação onde teria dado entrada no Hospital Municipal de Guarantã do Norte/MT, uma criança de 12 anos com uma perfuração na altura do tórax próximo à axila do lado esquerdo.

A polícia militar já no hospital em conversa com o pai da vítima, o mesmo relatou que estava em sua residência e que em dado momento teria pegado a espingarda de pressão de seu primo para matar um frango no terreno da casa e que logo teria deixado à espingarda próxima à porta do banheiro.

Momento depois, uma criança de 11 anos teria subtraído a arma e efetuou um disparo contra a porta do banheiro e que em seguida o chumbo teria ricocheteado e acertou outra criança.

A vítima, um menino de 12 anos, ainda saiu correndo e veio a cair em frente à casa de sua avó. A vítima foi socorrida para o hospital municipal, mas Infelizmente a vítima não resistiu ao ferimento e veio a falecer.

Por/ O Território