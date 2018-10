/ / Dona de casa distribui mais de 300 quilos de bolo para crianças em Guarantã do Norte

Procurando dar mais um pouco de felicidade as crianças dos bairros mais afastadas do centro que, a dona de casa Rosana Aquino, juntamente com amigas e colaboradores, prepararam mais de 300 quilos de bolo e distribuíram em bairros da periferia de Guarantã do Norte/MT, todos os anos ela faz a felicidade de centenas de crianças.





Para realizar esta festa Rosana, conta com a ajuda de colaboradores que fornece para ela os ingredientes e o que falta ela tira do próprio bolso, além do bolo também são distribuídas refrigerantes, balas e outras guloseimas.





Segundo Rosana o objetivo maior é estar proporcionando a alegria das crianças, em uma data tão especial para eles, para isso ela não mede esforços em sair arrecadando donativos para que no dia das crianças a festa seja completa, mais de três mil crianças, são beneficiadas com um pedaço de bolo e varias outras guloseimas.





“Meu objetivo é vir até estas crianças que não tem condições de irem até o centro da cidade em outros locais onde estão sendo distribuídas algumas coisas para eles, devido a distancia, com isso nós trazemos a felicidade para eles, e não eles irem buscar a felicidade” inteirou a voluntaria.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias