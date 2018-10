/ / Dois homens são presos após assalto frustrado com arma de brinquedo em Guarantã do Norte

Na noite do último sábado, por volta das 21 horas, à polícia militar recebeu uma solicitação via 190, onde a vítima dizia que fazia uso de seu aparelho celular em frente sua residência, quando dois suspeitos em uma motocicleta pararam e o garupa desceu com uma arma em punho.

A vítima assustada correu para o interior da residência e o suspeito foragido local.

Em posse dessas informações, a guarnição da Polícia Militar realizou diligências pelas redondezas e visualizou dois suspeitos a pé. Ao se aproximar os policiais notaram que um dos suspeitos possuía um volume na cintura, aparentando ser uma arma de fogo.

Ao realizar a abordagem, os policiais constataram que o suspeito estava portando um simulacro de pistola (arma de brinquedo). O suspeito ainda carregava uma carteira de cor preta com o distintivo da polícia civil.

Os policiais perguntaram sobre a motocicleta, um dos suspeitos relatou que antes de serem abordados já tinham entregado o veículo para o seu irmão. Diante dos fatos a polícia militar encaminhou os dois suspeitos para Delegacia de Polícia Civil onde serão adotadas as demais providências.





Por/ O Território