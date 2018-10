/ / dentificado um dos assassinados a tiros em Guarantã do Norte; pecuarista se entregou na delegacia

Josselino Gonçalves, de 43 anos, foi identificado como sendo um dos homens assassinados a tiros em uma propriedade rural no município de Guarantã do Norte (232 quilômetros de Sinop), ontem à tarde. A segunda vítima contínua na funerária São Judas Tadeu aguardado ser identificada. Ainda não há definição dos sepultamentos.

O suspeito, 53 anos, de ter matado os dois homens, procurou a delegacia de Polícia Civil e confessou o crime. Ele contou em depoimento que vinha tendo ‘problemas’ com Josselino há alguns dias, que estava ameaçando de invadir sua propriedade. Na última quinta-feira, ele chegou a cortar a cerca e mandou que ele retirasse o gado do local. Ontem, ao acompanhar o trabalho de um dos seus funcionários encontrou a vítima e o comparsa (não identificado) cortando novamente os arames. Josselino ao visualizá-lo, teria seguido em direção a um carro e tentou pegar um saco branco. O proprietário com medo de ser morto, atirou e matou os dois.

A Polícia Militar e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram no local e encontram no carro de Josselino um revólver 22. No bolso dele, também foram localizadas 11 munições do mesmo calibre.

Após ser ouvido o suspeito foi liberado. Ele entregou aos policiais um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 36 utilizadas no crime. A motivação apresentada e todas as circunstâncias de como ocorreram as mortes ainda serão investigadas pela Polícia Civil.