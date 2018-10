/ / Contratação do novo treinador do Sinop será definida em dezembro

O nome do profissional que comandará o Sinop na temporada do próximo ano deve ser anunciado até o dia 2 de dezembro. A informação foi confirmada por uma fonte do clube, ao Só Notícias. A diretoria está avaliando três nomes dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e de Mato Grosso.

O clube também deve começa a montar o projeto do time. Em 2019, o Sinop terá um calendário completo com participação no Campeonato Mato-grossense, Copa do Brasil, Brasileiro da Série D, Copa FMF e Copa São Paulo.

Na última quinta-feira, Márcio Luís Bueno Cabral, de 55 anos, foi contratado pela diretoria para coordenar a gerência de esporte do clube. Ele é formado em licenciatura plena em Educação Física e já foi coordenador geral de estagiários durante o primeiro Campeonato Mundial Interclube de Futebol da Federação Internacional de Futebol (FIFA), na cidade de São Paulo, em 2000.

Cabral começa trabalhar a partir do próximo mês, quando o grupo e comissão técnica do Sub-20 se apresentam para iniciar a preparação para a Copa São Paulo de Futebol Juniores, que ocorrerá em janeiro.

Só Notícias/Cleber Romero (foto: Julio Tabile/arquivo)