/ / Conhecido de Gilson Kleina, Tiago Real valoriza recuperação da Ponte Preta e fala em “sete finais” na busca pelo acesso

A Ponte Preta engatou duas vitórias consecutivas na Série B e voltou a sonhar com o acesso à elite do futebol brasileiro. A Macaca superou os alagoanos (CRB e CSA) e volta a campo na próxima sexta-feira, às 21h30, contra o Figueirense no estádio Moisés Lucarelli. Caso vença a partida, a alvinegra campineira pode ficar distante apenas três pontos do G-4, dependendo de outros resultados.





Nos últimos sucessos da Ponte Preta quem esteve entre os titulares foi o meia Tiago Real. Uma das lideranças do elenco, ele fez questão de enaltecer a recuperação da Macaca num momento primordial da competição. “Faltam sete rodadas e estamos com planejamento de jogo a jogo. Cada partida daqui para frente será encarada como uma final e fazendo nossa parte podemos voltar a sonhar com o acesso. Todos estão fechados nesse processo de recuperação do time”, enfatizou Tiago Real.





O retorno dos bons resultados da Ponte Preta coincidiu com a volta de Gilson Kleina ao comando técnico da Macaca. Até então, o treinador tem 100% de aproveitamento. Tiago Real conhece bem o treinador, afinal trabalhou com Kleina no Palmeiras. “Tive uma passagem bacana com o Kleina no Palmeiras e logo que ele chegou teve uma conversa comigo. Foi importante esse papo, tem tido um cuidado comigo e me passado confiança para desenvolver o meu melhor futebol. Ele valoriza minha versatilidade e espero continuar correspondendo essa confiança que ele tem no meu futebol. O Kleina conhece bem o clube e será peça importante na busca do nosso objetivo”, garantiu o meia que tem 31 jogos pela Macaca.





Diante do Figueirense, Tiago Real vai encontrar um adversário que guarda boas recordações. Para se ter uma ideia, dos últimos seis jogos que ele fez contra o time catarinense, venceu cinco, inclusive o duelo do turno desta Série B. Mesmo com ótimo retrospecto, o experiente jogador demonstra muito respeito ao Figueira. “É uma equipe bem organizada, com bons valores e certamente vai nos trazer dificuldades como foi o jogo diante do CSA. Mas, o nosso time readquiriu confiança, inclusive jogando em casa. Temos que continuar nessa pegada de recuperação, pois julgo que esse jogo será fundamental para voltarmos de vez na briga pelo acesso”, finalizou.

Foto: Fabio Leoni/Ponte Preta

Assessor de Imprensa