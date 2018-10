/ / Com mais de 670 mil votos, Selma vence em 1º lugar ao Senado; Jayme fica em 2º

Com 99% das urnas apurados, a juíza aposentada Selma Arruda (PSL) recebeu 671,9 mil votos, o que representa 24,66% dos votos válidos e ganha em 1º lugar para o Senado em Mato Grosso. O resultado deste domingo (7) supera todas as expectativas geradas pelas pesquisas eleitorais que apontavam Jayme Campos (DEM) como o preferido nestas eleições. O democrata recebeu 486 mil votos e também foi eleito senador com 17,84% dos votos válidos.

processo por suposto caixa 2 e abuso de poder econômico O risco que a juíza aposentada sofre é de ainda ser impugnada pela Justiça Eleitoral, já que responde apor pagar agência de publicidade para campanha em período proibido pela legislação.

Selma se aposentou em 2017 depois de 22 anos de magistratura e se filiou ao partido do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) com a intenção de concorrer nessas eleições. Selma enfrentou diversas crises com aliados, entre os quais o rompimento com a chapa encabeçada pelo governador Pedro Taques (PSDB) e que tinha o candidato a Senado Nilson Leitão (PSDB) – que também concorreu a uma vaga ao Senado, mas foi derrotado nas urnas.

A juíza aposentada também sofreu desgastes dentro do PSL, tais como o enfrentamento com o presidente regional do partido, o deputado federal Victório Galli, que chegou a afirmar que Selma não representa Jair Bolsonaro em Mato Grosso, já que a senadora eleita defendeu pautas que não seguem a agenda defendida pelo presidenciável, como o casamento de pessoas do mesmo sexo.

Jayme foi eleito depois de quatro anos sem mandato eletivo. Última atividade política eletiva realizada pelo político foi como senador entre 2007 e 2014. Este será o sexto mandato do democrata, que já foi prefeito por três vezes de Várzea Grande (1983-1988/ 1996-2000/ 2000-2004) e governador (1991-1994).

Na eleição que elegeu Jayme senador em 2006, houve a renovação de apenas uma vaga no Senado. Naquele ano, o democrata teve 781 mil votos, o que correspondeu a 61,16% dos votos válidos. O segundo colocado naquele pleito foi Rogério Salles (PSDB), que teve 226 mil votos, o que correspondeu a 20,9% dos votos válidos.

Confira a votação dos candidatos ao Senado:

Selma Arruda (PSL) – 678.209

Jayme Campos (DEM) – 490.326

Carlos Fávaro (PSD) – 434.785

Adilton Sachetti (PRB) – 333.004

Nilson Leitão (PSDB) – 330.341

Procurador Mauro (Psol) – 225.806

Professora Maria Lucia (PCdoB) – 172.169

Waldir Caldas (Novo) – 71.457

Aladir Caldas (PPL) – 9.324

Gilberto Lopes Filho (Psol) – 6.072

*Sebastião Carlos (Rede) – zero

Por Vinícius Bruno/RD News