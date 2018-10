/ / Com defesa ‘zerada’ em três dos últimos quatro jogos, Joilson celebra empate do Oeste fora de casa e comenta reencontro com o Criciúma: ”Partida especial”

Criciúma e Oeste se enfrentaram na noite da última terça-feira (2), no estádio Heriberto Hülse, pela 30ª rodada da Série B. O duelo foi equilibrado durante boa parte dos 90 minutos, tanto que terminou empatado em 0 a 0. Com o resultado, o Rubrão chegou a 40 pontos e permaneceu na 12ª posição da tabela.





Pelo lado do Oeste, o zagueiro Joilson teve uma sensação especial ao enfrentar o Criciúma. Isso porque o defensor foi formado nas categorias de base da equipe catarinense, onde atuou até 2015. Feliz com o resultado fora de casa, ele comenta este reencontro com o seu ex-clube. ”Foi uma partida especial, já que pude reencontrar o Criciúma, time que me projetou para o futebol. Também fiquei feliz pelo nosso desempenho, tivemos uma boa atuação, principalmente no setor defensivo. O grupo todo está de parabéns”, disse o jogador, de 27 anos.





Titular do Oeste nas últimas quatro rodadas da Série B, Joilson é um dos responsáveis pela boa fase da defesa rubro-negra. Nesta sequência de quatro jogos em que o zagueiro começou entre os onze iniciais, o time paulista saiu de campo sem ser vazado em três oportunidades. Além disso, sofreu apenas um gol neste período.





Joilson celebra a marca e vibra com o bom desempenho do setor defensivo do Oeste. ”É muito gratificante ver que as coisas estão dando certo, tanto individualmente como coletivamente. Nossa defesa sofreu apenas um gol nestas últimas quatro rodadas. Para mim, que sou zagueiro, isso é motivo de orgulho”, concluiu.





Foto Anexada: Foto Anexada:

Jefferson Vieira/Oeste FC

Assessor de Imprensa