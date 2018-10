/ / Com 14 novatos, índice de renovação na Assembleia chega a 58% - veja os nomes

Com quase 100% das urnas apuradas em Mato Grosso é possível chegar à conclusão que a Assembleia terá uma taxa de renovação de 58%. Dos 24 deputados da atual legislatura, 10 renovaram seus mandatos no Legislativo estadual.

Nas eleições deste domingo (7), quatro deputados não disputaram a reeleição. Zé Domingos (PSD) desistiu após ser envolvido na deleção do ex-governador Silval Barbosa. Baiano Filho (sem partido) por ter rompido com o PSDB. Wanclei Carvalho (PV) por motivos de doenças e Leonardo Albuquerque (SD) para concorrer a uma vaga na Câmara Federal.

Dos 20 que buscaram permanência, dez foram derrotados nas urnas, sendo eles Adalto de Freitas (Patriotas), Mauro Savi (PSB), Oscar Bezerra (PSB), Pedro Satélite (PSD), Prof. Allan Kardec (PDT), Romoaldo Júnior (MDB), Saturnino Masson (PSDB), Wagner Ramos (PSD), Zeca Viana (PDT) e Silvano Amaral (MDB)

Foram reeleitos Janaina Riva (MDB), Ondanir Bortolini “Nininho” (PSD), Max Russi (PSB), Eduardo Botelho (DEM), Guilherme Maluf (PSDB), Dilmar Dal Bosco (DEM), Sebastião Rezende (PSC), Valdir Barranco (PT), Wilson Santos (PSDB) e Allan Kardec (PDT).

O cenário ainda pode sofrer mudanças, já que Gilmar Fabris (PSD) está com registro de candidatura sub judice, aguardando recurso contra decisão que indeferiu seu pedido de registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desta forma, até que o caso seja analisado, os votos do social-democrata ficam "congelados".

Os novatos são: Delegado Claudinei (PSL), Xuxu dal Molin (PSC), Valmir Moretto (PRB), Ludío Cabral (PT), Faissal (PV), Thiago Silva (MDB), Ulysses Moraes (DC), Dr. João (MDB), DR. Eugênio (PSB), Silvio Favero (PSL), Dr. Gimenez (PV), Paulo Araujo (PP) e João Batista do Sindispen (PROS).

Mais votados

Janaina, que tentou seu segundo mandato, foi a mais votada, com 51.546 votos. Em seguida aparece Nininho, com 37.501. Max e Botelho aparecem na sequência, com 35.042 e 33.788 votos, respectivamente. Entre os novatos, o mais bem votado foi Delegado Claudinei, que conquistou 29.988 votos.

Por Bárbara Sá/RD News