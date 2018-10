/ / CAPS no mês de setembro buscou conscientizar a população sobre prevenção ao suicídio

A cada ano, aproximadamente 800 mil pessoas tiram a própria vida e um número ainda maior de indivíduos tenta suicídio. Cada suicídio é uma tragédia que afeta famílias, comunidades e países inteiros e tem efeitos duradouros sobre as pessoas deixadas para trás. O suicídio ocorre durante todo o curso de vida e foi a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo n o ano de 2015.





O suicídio não ocorre apenas em países de alta renda, sendo um fenômeno em todas as regiões do mundo. Na verdade, 78% dos suicídios ocorreram em países de baixa e média renda em 2015. Trata-se de um grave problema de saúde pública; no entanto, os suicídios podem ser evitados em tempo oportuno, com base em evidências e com intervenções de baixo custo. Para uma efetiva prevenção, as respostas nacionais necessitam de uma ampla estratégia multisetorial.





O suicídio é um importante problema de saúde pública em todo o mundo. Afeta famílias, comunidades e países inteiros. Por isso, desde 2003, a Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) promovem a cada 10 de setembro o Dia Mundial para a Prevenção ao Suicídio. Neste ano, o lema da campanha é “Doe um minuto de seu tempo. Mude uma vida”. O objetivo é conscientizar a população de que o suicídio pode ser prevenido. Aderindo também a esta causa o CAPS de Guarantã do Norte Mato Grosso promove uma mesa redonda afim de abordar ideias e medidas para prevenção, para isso quatro palestrantes falaram sobre o assunto.





O mês de setembro foi marcado, com palestras informativas acerca do assunto, aonde os profissionais falaram de precauções a serem tomadas, sinais que devem ser observados, para que assim venha colocar nas pessoas os desejos de continuar a viver. Foram utilizados os espaços da Faculdade Unifama e IFMT para estar falando melhor sobre o assunto.





A prefeitura através das secretarias responsáveis, tem disponibilizado apoio, equipes competentes para dar estar dando as devidas orientações necessárias e precisas para a população.