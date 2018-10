/ / Capitão diante do Santos, Paulo Ricardo analisa decisão do Fluminense, na Sul-Americana, contra o Nacional

Na sua quarta partida como jogador do Fluminense, o zagueiro Paulo Ricardo já pôde sentir um gostinho importante pelo tricolor do Rio de Janeiro. O defensor foi escolhido pelo técnico Marcelo Oliveira para ser o capitão do tricolor no duelo diante do Santos, no último sábado, no estádio da Vila Belmiro.





Mesmo com pouco tempo no Fluminense, Paulo Ricardo não escondeu a felicidade de ter utilizado a faixa de capitão do tricolor. “Foi uma grande honra ser capitão de um time tão grande como é o Fluminense. Acho que foi uma resposta positiva do meu trabalho, do que venho tentando fazer em treinos e jogos, sempre com a maior dedicação possível”, explicou o camisa 32.





Diante do Santos, Paulo Ricardo pôde reencontrar o clube no qual se profissionalizou. Foi o primeiro revés dele pelo Flu. Apesar da derrota, ele está confiante, pois vem tendo uma sequência nas últimas partidas. “Fiquei muito triste pela derrota. Sabia que ia ser um jogo difícil por vários motivos, só que acreditamos que poderia ser diferente. Nos últimos jogos passei a ter mais oportunidades. Eu sempre quero estar em campo, jogando e ajudando. Em alguns momentos, o resultado não é como se imagina, mas nunca deixaremos de lutar. E por isso estou feliz com a sequência que venho tendo”, enfatizou o zagueiro.





Os comandados de Marcelo Oliveira viajaram hoje (segunda-feira) para o Uruguai. Nesta quarta-feira, às 19h30, o tricolor decidirá uma vaga nas semifinais da Sul-Americana contra o Nacional. No jogo de ida, no de Rio de Janeiro, as equipes ficaram no 1×1. Paulo Ricardo projeta a partida em solo uruguaio. “A derrota para o Santos já é passado e estamos com foco total na Sul-americana. Espero que a gente faça um grande jogo e estamos totalmente preparados para isso. Nosso objetivo é vencer o jogo. Esse grupo, junto com a torcida e todo o Fluminense, merece essa vaga e faremos de tudo para conquistá-la”, finalizou.





Foto: Reprodução

Assessor de Imprensa