/ / câmara de vereadores de Guarantã do Norte abre seletivo para contratar estagiários

A câmara de vereadores de Guarantã do Norte (232 quilômetros de Sinop) divulgou edital do seletivo para contratação e formação de cadastro de reserva de estagiários. As inscrições começam nesta sexta-feira e terminam no dia 26. Podem ser feitas presencialmente na sede do legislativo, na rua das Itaúbas, no centro, das 7h às 13h. Não consta cobrança de taxa. Os aprovados e contratados vão receber bolsa de R$ 830 além de auxílio-transporte de R$ 20.

De acordo com o edital, poderão se inscrever estudantes com idade mínima de 16 anos, dos cursos de ciências contábeis e administração. Deverão apresentar currículo para análise de conhecimento, aptidão à função que será desenvolvida e histórico escolar atualizado emitido por uma instituição de ensino superior. Além dos documentos pessoais de identificação.

A previsão é contratar dois estagiários e o restante será classificado para cadastro de reservas. A classificação será feita pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), no dia 31 deste mês, na câmara municipal.

O estágio será de um ano, podendo ser renovado, por igual período.

Só Notícias/Cleber Romero (foto: reprodução)