/ / Briga entre vizinhos de propriedade rural envolve INCRA e vira caso de polícia em Guarantã do Norte

O proprietário de uma propriedade na Linha 45, zona rural de Guarantã do Norte, registrou um boletim de ocorrência na última terça-feira (16), relatando que no último sábado por volta das 13 horas, o seu vizinho de sítio, derrubou sua cerca e demarcações feitas pelo INCRA.

A vítima já fez outros três boletins de ocorrência contra o mesmo vizinho pelos mesmos motivos.

A vítima se fez presente na delegacia municipal, juntamente com uma representante do INCRA, pois a situação com seu vizinho estão se agravando a cada dia mais.

Segundo a vítima, o seu vizinho revida diariamente com as frases “Quem manda aqui sou eu e aqui ninguém põe os pés”.

Diante da situação o INCRA fez um relatório sobre a situação, a propriedade atualmente conta com um caseiro e a comunicante teme pela vida do mesmo, pois o seu vizinho não mede métodos para os atos cometidos.

O caso passa a ser acompanhado pelos investigadores da Polícia Civil.

Por/ O Território