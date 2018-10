/ / Bolsonaro vence Haddad em Mato Grosso com dobro dos votos

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) venceu em Mato Grosso, neste domingo, no segundo turno, com praticamente o dobro dos votos. O novo presidente recebeu 66,42% dos votos, o que representa 1. 085.824 de votos. O petista Fernando Haddad recebeu 33,58 % dos mato-grossenses – 549.001 votos -.

O número de eleitores em Mato Grosso que não foi votar hoje é considerável. As abstenções são de 26%. Brancos 23.071 votos – 1,34% Nulos 60. 981 – 3,57%.

No primeiro turno, Bolsonaro também foi o mais votado em Mato Grosso com mais de 60% dos votos – 981 mil votos. Ele recebeu, no segundo turno, apoio de diversos deputados eleitos, que no primeiro turno apoiaram outros candidatos.

Haddad obteve, no primeiro turno em Mato Grosso, 404 mil votos, o que representou 24% dos votos.

Só Notícias (foto: arquivo/assessoria)