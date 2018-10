/ / Bolsonaro lidera com 59% dos válidos e Haddad tem 41%

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (18) com as intenções de voto para a presidência da República mostra o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, com 59 dos votos válidos. Fernando Haddad (PT) soma 41%.





O resultado dos votos válidos considera apenas as intenções de voto direcionadas para um dos dois candidatos, sem contabilizar brancos, nulos e as menções de indecisos.





Na comparação com o levantamento divulgado na semana passada pelo instituto, ambos os candidatos oscilaram dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, mas Bolsonaro ampliou de 16 para 18 a vantagem sobre Haddad.









Com a presença dos votos brancos, nulos e indecisos, o candidato do PSL figura como o preferido para 50% dos eleitores e o pestista foi citado por 35%. Brancos e nulos somam 10% e 5% disseram ainda não saber em quem votarão.





Contratada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo, a pesquisa ouviu 9.137 eleitores em 341 municípios nos dias 17 e 18 de outubro, tem margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número: BR-07528/2018.





Rejeição

O levantamento também questionou os eleitores sobre a relação com cada um dos dois candidatos que seguem na disputa pelo governo federal. Questionados em quem não votariam "de jeito nenhum", 54% citaram Fernando Haddad e 48% afirmam rejeitar Jair Bolsonaro.





Entre os entrevistados, 48% disseram que votariam "com certeza" em Bolsonaro e 33% dão como certa a escolha por Haddad. Há ainda 10% que dizem poder votar no candidato do PSL e outros 12% que talvez optem pelo petista.