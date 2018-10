/ / Após dois dias bombeiros encontram corpo do segundo jovem que se afogou no Rio Braço Norte em Guarantã do Norte

Na tarde de domingo (07/10/18), três jovens estavam tomando banho no Rio Braço Norte, em Guarantã do Norte/MT, perto da ponte da MT 419, quando uma correnteza acabou arrastando os jovens para uma parte mais funda do rio, e dois dos jovens não conseguiram sair do local devido à correnteza e acabaram desaparecendo nas águas, já o terceiro conseguiu se salvar nadando.