/ / 5 COISAS MISTERIOSAS SEM EXPLICAÇÃO

Vira e mexe alguns vídeos sem explicação aparecem pela internet. Alguns podemos notar que realmente são falsos.

Já outros que nos deixam com a pulga atrás da orelha.

E foi pensando exatamente nisso que hoje decidir trazer





CINCO COISAS MISTERIOSAS SEM EXPLICAÇÃO

Lembrando que eu não estou afirmando que nenhum desses vídeos seja falso ou verdadeiro, deixo isso para o imaginário de cada um, então cada pessoa tira suas próprias conclusões.





FAZENDA ABANDONADA

Em 2016 houve rumores de um fantasma que conforme as historias divulgadas na internet aparecia em uma fazenda localizada ao Sul da África, um cinegrafista amador decidido a registrar em vídeo e provar que não havia nada de sobrenatural no local foi até a fazenda.

Podemos notar que o lugar realmente parece estar abandonado há algum tempo, após um pouco de caminhada com a câmera ligada o cinegrafista amador ao se virar gravou algo que não se parecia nada com um fantasma, mas que também não teve uma explicação do que poderia ser. Veja novamente em câmera lenta.





MOTOCROSS

Muitas pessoas gostam de passar suas folgas praticando algum esporte, e nem todo mundo escolhe o futebol. Esse grupo de amigos mesmo, por exemplo, gosta de um esporte um pouco mais radical, e foi percorrendo uma trilha que acabaram registrando imagens de algo que nunca foi realmente explicado. O local onde o vídeo foi gravado é a ilha de Sumatra na Indonésia, e o vídeo foi feito no ano de 2017, veja novamente o momento em que a criatura é filmada.

O motociclista que estava filmando ainda tenta perseguir a criatura após ela sair correndo, após algum tempo de perseguição a criatura misteriosa entrou na floresta deixando o grupo de amigos para trás sem entender nada.

Nas redes sociais muitas pessoas afirmaram ser um alienígena outras pessoas afirmam que a criatura misteriosa nada mais é que uma pessoa de alguma tribo que ainda vive isolada naquela parte de Sumatra.





ABOMINÁVEL HOMEM DAS NEVES

Conhecido também como Yeti o abominável homem das neves já amedrontou muitas crianças pelo mundo afora, essa criatura se faz muito presente nas historias e lendas da região do Himalaia. Diversas vezes a ciência tentou provar que o abominável homem das neves nada mais era que um grande urso. Mas muitas pessoas ainda preferem acreditar que o abominável homem das neves existe realmente, e a crença nessa lenda aumentou ainda mais no ano de 2016, enquanto alguns turistas desfrutavam da bela paisagem, acabaram filmando algo incrível, que para muitas pessoas é o famoso abominável homem das neves. Este vídeo foi registrado em 2016 em um resort de esqui no nordeste da Espanha.

Meses mais tarde foi divulgada uma nota dizendo que o Yeti do vídeo não passou de uma ação de marketing para o lançamento de uma linha de óculos, mas para algumas pessoas essa nota não foi o suficiente para comprovar que o vídeo seja falso.





TSUNAMI DO JAPÃO

No dia 11 de março de 2011 um tsunami gigante causou um dos mais chocantes desastres naturais já testemunhados pela humanidade. Desde então surgiram diversos animais estranhos pelas praias do mundo todo. Mas o que realmente chamou a atenção foi o que uma pessoa que além de passar momentos de pânico com o tsunami acabou registrando algo que nunca se teve uma explicação concreta. Repare que o cinegrafista amador filma o tsunami invadindo ruas e casas. Note nesse momento que algo sai da água. Veja em câmera lenta.

Após isso o cinegrafista amador continua filmando e foi quando algo bizarro aconteceu diante dos seus olhos. Veja que algo vem pela água e salta para fora. Note que a criatura parece sumir no ar.

Algumas pessoas da região afirmaram que isso seria um fantasma, e você o que acha que poderia ser essa criatura do vídeo? Deixa o seu comentário.





EXTRATERRESTRE

Este próximo vídeo também nunca teve uma explicação lógica, mas muitas pessoas acreditam ser, falso, assim como muitas outras pessoas afirmaram ser verdadeiro e algumas ainda completam dizendo já terem visto algo assim também. Este registro foi captado no deserto de Portugal no ano de 2016 as imagens foram gravadas longe da suposta criatura, observe que o cinegrafista amador após dar zoom na câmera registra algo que muitos alegaram ser um extraterrestre.

A criatura supostamente teria mais de 1,80 metros e acabou sumindo em meio aos arbustos.

Iae curiosos, qual desses vídeos pareceu ser mais real? E qual pareceu ser muito falso? Lembrando que eu não estou afirmando que sejam falsos ou verdadeiros, isso fica por conta do imaginário de cada um.





Quer concorrer a 1 iPhone? Então se inscreva no canal curta o vídeo e deixa um comentário!

Boa sorte a todos e até a próxima!

Mais Curiosidades Fonte: Canal