/ / 1º Pedal não Lokeia de Guarantã do Norte foi marcado com muita emoção e Adrenalina

Emoção, adrenalina e muita resistência. O 1º passeio de Ciclo turismo de Mountain Bike agitou Guarantã do Norte/MT, no domingo (30 de Setembro). A saída do passeio teve início e retorno da praça da cultura de Guarantã do Norte, com o percurso que envolveu a ciclovia que liga o centro ao bairro Cotrel, linha pé da serra, linha Cachoeirinha, linha barragem, e linha fogo.

O Mountain Bike é praticado em estradas de terra, trilhas de fazendas, trilhas em montanhas e dentro de parques e até na Cidade. De acordo com os organizadores do evento, o passeio foi dividido em duas categorias, 70 km pro e 60 km sportes. A categoria pro 70 km além terem percorrerem os 60 Km já mencionados enfrentaram também os enormes desafios da subida e descida da serra do cadeado, ainda em cima da serra percorreram cerca de 6 km de trilha dentro da mata. Foram inscritos 298 participantes, destes inscritos 272 realmente pedalaram, perguntado sobre a quantidade de participantes um dos organizadores do pedal disse:

“Quando tivemos a ideia de promover este evento, pensamos em um número de 140 a 180 participantes, quando vimos a quantidade de inscritos e envolvidos tivemos nossas expectativas superadas. O objetivo do evento foi promover a cidade, o esporte, amizade entre os ciclistas das cidades circunvizinhas, e promover também o nosso grupo de ciclistas do município. ” Afirmou, Jean Carlos Rossini.

O mesmo, juntamente com outros participantes através de um aplicativo de mídia social aproveitaram para fazer seus agradecimentos: “Agradeço imensamente a todos os participantes, como meu camarada Harrison disse, este evento só teve esta energia positiva por conta da participação em massa de vocês, posso dizer que eu tenho muita sorte por ter participado de uma equipe muito competente, muita sorte por ter participado deste evento, e muita sorte por poder conhecer tanta gente nova e bacana. Grande abraço, Jancarlos Rossini.

“... quero agradecer a toda comissão organizadora pelo belo evento, percurso top, almoço delicia, continuem trabalhando para que o próximo ano seja melhor, buscando sempre o espírito esportivo, de alegria e companheirismo, integrando atletas e Pebas de toda região, Flavio”





O prefeito Érico Stevan Gonçalves, que é um grande apoiador do esporte e foi um dos participantes, diz: “ A equipe organizadora estar de parabéns, pela ótima organização, pela a estrutura oferecida, aguardamos mais ainda para o ano que vem, afirmou o chefe do executivo.





Após o passeio foi oferecido, um almoço a todos os participantes do ciclo turismo, o almoço foi realizado na casa de eventos sol e lua.

Cidades Inscritas

Foram inscritos ciclistas das cidades, de São Miguel do Iguaçu PR. Juara, Campo Novo do Parecis, Matupá, Peixoto de Azevedo, Barra do Bugres, Novo Mundo, Terra Nova do Norte, Alta Floresta, Nova Monte Verde, Castelo de Sonhos, Itaúba, Colíder, Sinop, Sorriso, Feliz Natal, Tabaporã e Guarantã do Norte, MT.

Assessoria de Comunicação