/ / Wellington Fagundes lidera arrecadação entre os candidatos ao governo

O candidato ao governo de Mato Grosso, Wellington Fagundes (PR) lidera as arrecadações para a campanha eleitoral. De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato tem R$ 1,615 milhões disponíveis para os trabalhos. Ele é seguido de perto por Mauro Mendes (DEM), com R$ 1,433 milhões e pelo governador Pedro Taques (PSDB), com R$ 1,417 milhões.

Apesar de liderar a arrecadação, as contas da campanha não estão confortáveis. O relatório apresentado ao TSE mostra que Wellington Fagundes já contratou R$ 2,180 milhões em despesas e pagou apenas R$ 989 mil aos fornecedores. O limite de despesas da candidatura ao governo é de R$ 5,6 milhões.

Do total da arrecadação, R$ 1,6 milhões vêm de doação do fundo partidário do diretório nacional do PR. Os outros R$ 15 mil foram doados pelo próprio candidato.

Fagundes declarou ter 16 tipos de despesas, sendo a maior parte com a produção dos programas de TV e rádio e com material impresso.