/ / Ventos fortes derrubam barracão e destelham casas no Nortão

Uma chuva com ventos fortes destelhou algumas casas e derrubou o barracão, há pouco, na região central e no bairro Rotary Internacional, no município de Cláudia (90 quilômetros de Sinop). Não houve registro de pessoas feridas.

A estrutura do barracão, de madeira, não resistiu e caiu. Era usada para abrigar caminhões. Não havia nenhum estacionado quando houve o vendaval.

De acordo com um policial militar, a ventania foi rápida e durou pouco mais três minutos ,”mas capaz de danificar alguns imóveis, uma empresa no centro também teve o barração danificado”, disse o policial, ao Só Notícias.

De acordo com o Climatempo, a previsão é que deve chover rápido no município durante nas próximas horas, com rajadas de ventos de até 14 km/h.

No último sábado, os fortes ventos também derrubaram, em Sinop, uma árvore que ficava na avenida das Figueiras, esquina com Jacarandás, em frente ao antigo Colonial. Uma das pistas sentido à delegacia de Polícia Civil ficou interditada. Os galhos também quebraram cabos da rede elétrica, internet e telefone, interrompendo o fornecimento para empresas e residências. No bairro Menino Jesus, duas árvores caíram. Um painel de propaganda instalado na avenida dos Jacarandás, nas proximidades do sistema de abastecimento de água, se desprendeu da estrutura que estava fixado e caiu.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: divulgação)