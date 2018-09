/ / Torcida compra mais de 15 mil ingressos para jogo do Cuiabá EC

O Cuiabá Esporte Clube entra em campo neste domingo (2) com a missão de abrir uma boa vantagem para o jogo de volta da semifinal da Série C do Campeonato Brasileiro. Às 18 horas, na Arena Pantanal, o time encara o Botafogo (SP) e contará com um grande apoio da torcida. Até o momento, mais de 15 mil ingressos foram vendidos e as vendas permanecem até o horário da partida, com preços promocionais.





Para garantir casa cheia mais uma vez, a direção do Dourado iniciou uma nova promoção na venda de ingressos para a partida contra o time de Ribeirão Preto. As entradas serão vendidas nas lojas Tube de Cuiabá, Casa de Festas e Lups Esportes em Várzea Grande, além da bilheteria do Ginásio Aecim Tocantins.





Os ingressos custam R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia para os setores Norte e Sul, superior e inferior, assim como Leste e Oeste superior. Já os setores Leste e Oeste inferior custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. Crianças de até 12 anos não pagam.





O Cuiabá garantiu o acesso à Série B e a vaga na semifinal depois de eliminar o Atlético (AC). No jogo de ida, o Dourado abriu uma vantagem ao vencer a partida por 2 a 0. Já em Rio Branco, o time comandado por Itamar Schulle chegou a abrir 2 a 0, mas acabou cedendo o empate diante do Galo Carijó, assegurando a subida de divisão. Já o Botafogo (SP) eliminou o seu xará paraibano nos pênaltis.





Cuiabá e Botafogo (SP) já se enfrentaram na fase de grupos da Série C deste ano. Enquanto que pela terceira rodada, no Estádio Santa Cruz, os times ficaram no 0 a 0, na Arena Pantanal o Dourado levou a melhor e venceu por 2 a 1, gols de João Carlos e Marino, enquanto que Caio Dantas descontou para o time do interior paulista.

Por ZP Press