/ / Selma Arruda participa de carreata em Sorriso

A candidata ao Senado, Selma Arruda (PSL), participou, ontem à noite, de uma carreata, junto com candidatos a deputado federal e estadual, pelos principais pontos de Sorriso, depois parou na avenida João Natalino Brescansin ( a principal do município) para conversar com os eleitores.

“Estou muito feliz aqui em Sorriso, de ver que tem mais de 10 minutos que paramos e a carreta não acaba, isso é sinal que os sorrisenses são patriotas e querem um Brasil melhor. A gente corre, cansa, se esforça, mas a alma está cada vez mais leve. Nós estamos fazendo a campanha que o Jair Bolsonaro não consegue fazer porque está no hospital”, disse, referindo-se ao presidenciável que levou uma facada quando fazia campanha, em Minas Gerais, há duas semanas.

Selma pediu ainda para que a população compareça as urnas. “Não deixe para pagar multa depois, pensem que o futuro do Brasil depende da gente. Não vamos fazer nenhum ato de violência. A gente resolve os problemas na urna”, acrescentou a candidata.

Redação Só Notícias (foto: Lucas Torres)