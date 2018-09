/ / Seis médicos pedem demissão e UTIs pediátrica e neonatal da Santa Casa de Cuiabá fecham as portas

Os seis profissionais decidiram sair do quadro de funcionários da Santa Casa devido ao atraso no pagamento de salários, conforme confirmou o diretor da unidade, Antônio Preza.

Funcionários da Santa Casa, entre os quais estavam médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, entraram em greve no dia 30 de julho sob a alegação de que os salários estavam sendo pagos com atraso e até mesmo sendo parcelados há alguns meses.

No dia 29 de agosto, após quase um mês de greve, o atendimento foi retomado de forma gradativa na Santa Casa, porém os profissionais que atendiam nas UTIs pediátrica e neonatal decidiram não retornar ao trabalho antes de receber os salários atrasados.

Após quase um mês em greve, o acordo só foi possível durante reunião realizada no Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça no dia 29 de agosto, quando sentaram na mesma mesa Governo de Mato Grosso, Prefeitura de Cuiabá, sindicato dos profissionais e diretoria da unidade hospitalar.