/ / Secretaria municipal de Saúde organiza Campanha de Preventivo de Colo de Útero

Neste sábado dia 15 todos os PSFs estarão realizando a campanha do preventivo do câncer do colo uterino, o atendimento será nos seguintes horários das 7hrs às 11hrs e das 13hrs às 17hrs horas. Com o objetivo de promover a saúde da mulher, a Secretaria Municipal de Saúde convida a população para que compareça a sua Unidade de Saúde da Família (PSF) e faça o exame preventivo de câncer de Colo de útero CCO.

Conforme dados apontados pelo Inca, o câncer de colo uterino é o terceiro mais comum e a quarta causa de morte na população feminina no Brasil. O diagnóstico precoce contribui para um tratamento mais eficaz e com maiores chances de cura.

Durante a campanha de sábado, é necessário apresentar o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), comprovante de residência, CPF e RG (original e uma cópia). Para realizar o exame, a mulher não pode estar menstruada. É orientado ainda a não ter relação sexual, não usar pomada ou creme e fazer ducha vaginal dois dias antes da coleta.

É recomendável que o preventivo seja feito uma vez por ano ou conforme orientação médica. Os exames podem ser feitos gratuitamente na rede pública de saúde durante todo o ano, de segunda a sexta-feira nos PSFs. O exame pode ser agendado também diretamente com os agentes comunitários de saúde, nas visitas casa a casa.

Todas as unidades do PSFs, estará sorteando uma cesta de produtos da Natura para as mulheres que forem fazer o exame.



“A prevenção é a melhor forma de zelar por esse bem tão precioso.

Ame-se, cuide-se, previna-se”