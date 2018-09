/ / São Paulo segura empate com o Santos na Vila e dorme na liderança

Santos e São Paulo fizeram um clássico tenso e de ataque contra defesa, na tarde deste domingo, na Vila Belmiro. Empurrado por sua torcida, o Peixe buscou mais o jogo, criou chances de gol, mas não conseguiu furar o sólido sistema defensivo do Tricolor, que segurou o empate por 0 a 0, finalizado com 12 cartões amarelos.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 50 pontos e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro. O time dirigido por Diego Aguirre, contudo, pode ser ultrapassado nesta segunda-feira pelo Internacional, que visita a Chapecoense. O Santos, por sua vez, permanece no oitavo lugar, com 32 pontos, dez abaixo do G6.

Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo receberá o América-MG no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi. Já o Santos visitará o Cruzeiro, seu algoz na Copa do Brasil, domingo, às 19 horas, em Belo Horizonte.

Por Gazeta Esportiva (Foto: Marcelo Manera/AFP)