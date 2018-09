/ / Reformulada, Seleção goleia fraco El Salvador com dois de Richarlison

golear o inexpressivo adversário por 5 a 0. Reformulada pelo técnico Tite, a Seleção Brasileira goleou El Salvador durante a noite desta terça-feira. Em Washington, com seis titulares que não disputaram a Copa do Mundo da Rússia, o time canarinho não teve dificuldades parapor 5 a 0.

Richarlison marcou mais um e Marquinhos fechou o placar. O goleiro Neto, enfim escalado após 25 convocações, foi apenas um espectador privilegiado da partida. No primeiro tempo, a equipe pentacampeã saiu na frente com gols de Neymar, Richarlison e Philippe Coutinho. Na etapa complementar,e Marquinhos fechou o placar. O goleiro Neto, enfim escalado após 25 convocações, foi apenas um espectador privilegiado da partida.

enfrentar Arábia Saudita e Argentina nos dias 12 e 16 de outubro, respectivamente. Sem jogadores classificados à decisão da Copa do Brasil, Tite divulga os convocados em 21 de setembro. Em preparação para a Copa América 2019, a Seleção volta a campo paranos dias 12 e 16 de outubro, respectivamente. Sem jogadores classificados à decisão da Copa do Brasil, Tite divulga os convocados em 21 de setembro.

O Jogo – O Brasil inaugurou o marcador em Washington logo aos três minutos, quando o árbitro norte-americano Jair Marrufo viu pênalti de Dominguez em cima de Richarlison. Neymar cobrou no canto direito de Hernandez e marcou seu 59º gol pela Seleção.

Sem dificuldades, o time canarinho aumentou a vantagem aos 15 minutos do primeiro tempo. Escalado como titular da Seleção de forma inédita, Richarlison recebeu de Neymar pela esquerda e acertou belo chute colocado para marcar o segundo do Brasil.

O atacante Neymar, inspirado diante do inexpressivo adversário, também participou do terceiro gol da Seleção, anotado aos 29 minutos da etapa inicial. O atacante desceu pela esquerda e tocou para Philippe Coutinho, da entrada da área, fuzilar o goleiro Hernandez.

El Salvador chegou a subir ao ataque no início do segundo tempo, mas sofreu o quarto logo aos quatro minutos. Philippe Coutinho tentou jogada individual pelo lado esquerdo da grande área e acabou desarmado. Na sobra, Richarlison encheu o pé de canhota e decretou a goleada.

Com a finalidade de fazer experiências, Tite promoveu suas seis alterações no amistoso. Entre os atletas semifinalistas da Copa do Brasil, sacou o cruzeirense Dedé no intervalo e colocou o flamenguista Lucas Paquetá pouco antes dos 15 minutos do segundo tempo.

A despeito da série de mudanças, a Seleção manteve a superioridade e criou chances para aumentar, mas o goleiro Hernandez mostrou serviço. Aos 44 minutos do segundo tempo, Neymar cobrou escanteio pela esquerda e Marquinhos usou a cabeça para fechar o placar.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 5 x 0 EL SALVADOR

Local: Fedex Field, em Washington (EUA).

Data: 11 de setembro de 2018, terça-feira.

Horário: 21h30 horas (de Brasília)

Árbitro: Jair Marrufo (EUA)

Assistentes: Corey Rockwell (EUA) e Corey Parker (EUA)

Cartões amarelos: Neymar, Felipe (BRA); Alfaro, Orellana (ELS)

Gols:

BRASIL: Neymar, aos 3 minutos do 1º Tempo, Richarlison, aos 15 minutos do 1º Tempo e aos 4 minutos do 2º Tempo, Philippe Coutinho, aos 29 minutos do 1º Tempo, e Marquinhos, aos 44 minutos do 2º Tempo

BRASIL: Neto; Éder Militão, Marquinhos, Dedé (Felipe) e Alex Sandro; Casemiro (Fred); Douglas Costa (Willian), Arthur (Andreas Pereira), Philippe Coutinho (Everton) e Neymar; Richarlison (Lucas Paquetá)

Técnico: Tite

EL SALVADOR: Hernandez; Tamacas, Mendoza, Domínguez e Barahona; Alfaro (Orellana); Delgado, Flores (Castro), Baires (Alvarez e depois Garcia) e Alas (Corea); Pineda

Técnico: Carlos de los Cobos

Por Gazeta Esportiva