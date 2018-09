/ / Receita libera hoje consulta ao quarto lote do Imposto de Renda

A Receita Federal vai liberar, a partir das 9h desta segunda-feira (10), a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2018. Também estão neste lote a restituição de contribuintes que caíram na malha fina em 2008 e 2017 e regularizaram a situação.

De acordo com a Receita Federal, o crédito bancário para 2.646.626 será realizado no dia 17 de setembro, totalizando o valor de R$ 3,3 bilhões.

Como consultar

O contribuinte deve acessar a página da Receita ou ligar para o telefone 146. Há também a possibilidade de consultar às declarações por aplicativos para tablets e celulares.



Na consulta pela internet, é possível também acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados no processamento. Neste caso, o contribuinte precisa fazer uma declaração retificadora.

Pagamento

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Para retirar o valor após este tempo, o contribuinte precisa fazer o pedido por meio da página da Receita.

Caso o valor não seja creditado, o interessado deve entrar em contato com qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.