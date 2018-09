/ / Público de 24 mil pessoas prestigia empate do Cuiabá

A expectativa para ter um clube da capital na final do Campeonato Brasileiro da série C, está próxima. O Cuiabá Esporte Clube empatou com o Botafogo-SP na noite deste domingo (8), na Arena Pantanal, por 0 a 0.





Com o resultado, o Dourado precisa de uma vitória simples no próximo final de semana, fora de casa, para conseguir a classificação para a grande final. O empate leva a decisão para os pênaltis.





O time comandado por Itamar Schulle fez mais uma boa apresentação, mas pecou na finalização.





Se conseguir a classificação para a final será mais uma marca de uma temporada histórica para o Dourado. Terceiro colocado na fase de grupos, com 32 pontos somados, o time fez sua melhor campanha da história da Série C. Com um time ofensivo, o Dourado tem o melhor ataque da competição.





Há duas semanas cerca de 25 mil torcedores empurraram o time na Arena Pantanal, o maior público já registrado no estádio mato-grossense em partidas envolvendo equipes no Estado. Hoje foram 24 mil.





Em 2019, o Dourado vai disputar a chance de chegar à elite do futebol e será o representante de Mato Grosso na Série B, no ano em que a Capital comemorará seus 300 anos.

Por Agencia ZP Press