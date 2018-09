/ / Programas Saúde Nota 10 e Sanear é Viver beneficiam mais de 800 estudantes da rede pública em Guarantã do Norte

Buscando contribuir com a educação socioambiental dos estudantes, a Águas de Guarantã realizou, durante esse mês de setembro, palestras dos Programa Saúde Nota 10. Cerca de 850 alunos, das escolas municipais Estrelinha do Norte, Sueli Olmira Pereira e Santa Marta foram beneficiados com palestras de educação ambiental. A iniciativa da concessionária tem como objetivo sensibilizar e orientar os alunos das práticas e atitudes responsáveis com o meio ambiente, consumo consciente da água, bem como os benefícios da rede de esgoto.

O aluno do 5° ano, Marcos Eduardo Souza, da Escola Municipal Sueli Olmira, destacou o que aprendeu durante a palestra. “Precisamos economizar água na hora do banho, além disso, é preciso cuidar da rede de esgoto. Devemos preservar a água, pois um dia ela pode faltar”, destacou.

Atuando como educadora, há mais de 25 anos, a professora Rosinha Fin destacou o quanto essas atividades fazem a diferença e incentivam na aprendizagem dos estudantes. “Tudo que vem para incentivar a melhoria da qualidade de vida das crianças, o ensino e a sociedade como um todo é importante. Quando vem algo novo, eles tendem a captar e compreender melhor. Todos os estudantes prestaram atenção, pois as palestras vêm com uma linguagem diferente abordando de uma forma dinâmica, alegre e divertida”, pontuou

“Precisamos incentivar e ensinar desde cedo para que os estudantes repassem, tudo que ressaltamos aqui, aos pais, amigos e familiares. Sabemos que, cada um precisa fazer a sua parte diariamente para garantirmos um futuro sustentável”, destacou a palestrante e responsável pelos projetos sociais da concessionária, Hélida Parente.

As ações socioambientais da Águas de Guarantã envolvem ainda a realização do Programa Sanear é Viver nas escolas. Os docentes são convidados a desenvolver planos de aula sobre assuntos relacionados ao saneamento básico. Os melhores trabalhos com aplicabilidade em sala de aula receberão uma premiação.

www.aguasdeguaranta.com.br Para mais informações dos projetos e ações desenvolvidas pela Águas de Guarantã, acesse

Assessoria de Comunicação Aegea MT +55 0800 647 6060 | +55 66 99996-9257