/ / Primeira etapa de construção de lago em Guarantã do Norte deve ser concluída em 90 dias

O prefeito Érico Stevam confirmou, que a previsão para conclusão da primeira etapa de construção do lago de Guarantã do Norte deve ficar pronta em um prazo aproximado de 90 dias. “As máquinas já estão no local. São recursos do município, estimados em R$ 500 mil”, disse o gestor.

Érico ainda explicou que o município aguarda a aprovação, por parte da Caixa Econômica Federal, do projeto de implantação da orla do lago. Esta etapa é estimada em R$ 4 milhões e será construída com recursos de uma emenda parlamentar. “O dinheiro está empenhado aguardando esta aprovação”, afirmou o prefeito.

De acordo com o projeto, a orla do lago deverá ter pista de caminhada, mirante e parque infantil. “A gente ainda não tem certeza, pois, a Caixa pode pedir alguma alteração. A gente tem um projeto que é a nossa ideia, mas há possibilidade de modificação”.

A construção de um lago em Guarantã do Norte já havia sido iniciada em outras administrações. A implantação do complexo turístico, porém, acabou paralisada.

