/ / PRF apreende mais de uma tonelada de maconha que saiu de Sorriso

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1,1 tonelada de maconha que estava sendo transportada em um caminhão na BR-060, próximo ao Recanto das Emas, no Distrito Federal. No momento em que foi parado, o motorista, de 27 anos, disse aos policiais que iria até a cabine buscar o chinelo, e aproveitou para fugir. Foi quando os policias e encontraram a droga que estava junto com a carga de milho.

De acordo com a PRF, esta foi a maior apreensão da corporação no Distrito Federal e entorno. Segundo o G1, antes de escapar o motorista relatou que o caminhão saiu de Sorriso e iria para Luís Eduardo Magalhães, na Bahia.

Um helicóptero da Polícia Civil foi chamado para ajudar nas buscas ao condutor do caminhão. Não há informações se ele foi localizado. A apreensão ocorreu no sábado.

Por G 1(foto: assessoria)