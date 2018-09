/ / Preso em Sinop motorista escolar acusado de abusar de criança em Novo Mundo

Um homem, de 57 anos, foi preso em Sinop, por investigadores de Guarantã do Norte, acusado de abusar sexualmente de um menino, de 11 anos, em Novo Mundo (297 quilômetros de Sinop). O delegado, Waner dos Santos Neves, confirmou, ao Só Notícias, que o acusado é motorista do transporte escolar no município e os abusos ocorrem no mês passado.

“Após representarmos pela prisão temporária o suspeito foragiu de Novo Mundo. Durante as investigações e diligências realizadas no decorrer do período, a polícia conseguiu localizar o suspeito em Sinop, e prendê-lo”, afirmou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, o menino foi abusado em um bananal nas proximidades da residência dele. “A mãe da criança só descobriu após pegar o celular do filho e ver as mensagens enviadas. O crime está bem configurado. A vítima também confirmou tudo. O suspeito teria sido ativo e passivo fazendo até sexo oral”.

Wagner explicou que também está sendo investigado outros casos de abusos. “Inclusive um deles pode ter sido praticado no ônibus escolar. A vítima seria uma menina e o crime foi em 2015. Acreditamos que tenham mais vítimas por ser uma área rural”.

O acusado foi levado à delegacia de Polícia Civil de Sinop, e aguarda a decisão da justiça para saber se será encaminhado ao presídio Ferrugem.

Por Só Notícias/Cleber Romero