/ / Prefeitura inaugura ampliação e reforma de escola no 13 de maio

No último dia 03 de setembro, o Prefeito Erico Stevan Gonçalves fez a inauguração da reforma e ampliação da Escola Municipal 13 de maio. Na oportunidade, estiveram presentes, Militares do Programa Profesp, Vereadores, Secretários municipais e moradores da comunidade.





A obra é um sonho antigo da comunidade, que agora foi atendido pela Prefeitura. A Escola passa a ter uma ótima estrutura, contando com salas de au la amplas, janelas todas no blindex, uma nova cozinha no refeitório e novos banheiros. Esta é mais uma ação, em que a Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, prioriza a qualidade da educação do município investindo em pessoas.



Na ocasião também foram entregues os uniformes dos alunos do PROFESP (Força no esporte), na escola municipal 13 de maio e Santa Marta. Major Sales, que é um dos coordenadores do PROFESP fala aos pais presentes salientando a importância do acompanhamento dos pais na vida dos filhos, e incentivou os pais a sonharem os sonhos dos seus filhos.

“É apenas o início do que pode ainda mais acontecer, acreditamos que o projeto será mais ampliado e alcançara mais crianças, disse o diretor do campo de provas brigadeiro veloso Tenente Coronel aviador Schneider. ”

Os Alunos que fazem parte do PROFEST da escola municipal Santa Marta receberam também os respectivos uniformes, a diretora da Escola Santa Marta, Cleia Priscila agradece aos coordenadores, prefeito, pais que contribuem para realização do projeto. A secretaria de educação Diane Tonon Caovilla que se fez presente, ressalta a importância de os alunos estar devidamente uniformizados, atendendo assim os pedidos dos pais, e proporcionado uma satisfação maior para o aluno quanto para os pais, afirmou a secretária.

O prefeito Érico Stevan Gonçalves que tem marcado seu governo municipal com grandes investimentos em educação, fala da alegria que tem em investir em pessoas, agradece aos colaboradores do seu governo que tem unido forças para que a escola municipal 13 de maio fosse reformada e ampliada, na oportunidade diz também que em breve estará fazendo a inauguração da reforma da escola Municipal do Santa.

Além das entregas de uniformes aos alunos do Profesp a escola treze de maio contou também com o mutirão que contou com atendimentos da saúde onde foram realizados exames de tracoma, acuidade visual, medicamentos de verminoses, coleta de preventivo do colo de útero, atualização do cartão de vacinação, e com atendimento do programa saúde na escola. A equipe da assistência social também prestou diversos trabalhos como corte de cabelo, manicure e pedicure, e atualização do cartão do bolsa família

A diretora da escola treze Ivone Cavalli agradece a todos que compareceram no evento, exalta seu agradecimento ao prefeito, secretários, os militares que comanda o Profesp e a todos os pais e demais autoridades que se fizeram presente. AsseCom/Souza, J.