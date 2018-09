/ / Prefeitura cancela shows após chuva causar danos em palco em Mato Grosso

A prefeitura de Sapezal (516 quilômetros de Cuiabá) cancelou os shows com Adair Cardoso e Conrado e Aleksandro, em comemoração aos 24 anos de fundação do município, após uma chuva com ventos fortes danificar parte da estrutura do evento, ontem.

Em uma rede social, a assessoria confirmou que os danos causados impossibilitarão a realização dos shows. Parte da cobertura do palco foi arremessada pelo vento e alguns aparelhos foram molhados pela chuva. Algumas barracas da praça de alimentação também tiveram danos.

De acordo com o instituto Climatempo, a previsão é de mais chuva no município hoje. A temperatura mínima é de 23º e a máxima pode chagar aos 32º. Amanhã, terá sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados e com chuva a qualquer hora.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: assessoria)