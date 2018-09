/ / Prefeito de Guarantã do Norte recebe alunos vice-campeões do voleibol

O prefeito Érico Stevan Gonçalves recebeu na última terça-feira (11), na Escola municipal Sueli Olmira Pereira, atletas do voleibol de Guarantã do Norte. A visita foi oportuna para apresentar ao Chefe do Executivo o troféu de campeão da modalidade conquistada entre os dias 01 a 09 de setembro na cidade de Barra do Garças-MT

“Todos estão de parabéns. É uma satisfação enorme saber que cada um de vocês [atletas] contribuíram para levar o nome Guarantã do Norte em toda região”, disse Érico, direcionando seu discurso aos atletas, professores e coordenadores. “Isto é o que já venho falando, estamos investindo em pessoas, é resultado do que plantamos no ano de 2017, mostra que o esporte em nosso município é forte e participativo”, completou.





Em tom de agradecimento, Joana Darc diretora da Escola Municipal Sueli Olmira Pereira, elogiou os atletas pelo o bom desempenho resultando suas conquistas, com alegria diz também que sente feliz em fazer parte desta conquista, saber que estes alunos fazem parte da sua escola ”, afirmou Joana.





O professor de educação física de Guarantã do Norte, Omar Amorim, também agradeceu o apoio da atual administração. “O incentivo e o apoio da prefeitura é muito importante para o nosso projeto, fala também que vem trabalhando com os atletas a mais de um ano para esta conquistada, se mostrou entusiasmado para a conquista do primeiro lugar na modalidade para os próximos anos. O voleibol de Guarantã do Norte agradece ao prefeito pelo carinho dado aos nossos atletas”, relatou Amorim.

“Guarantã do Norte já foi em outra modalidade e ficou em terceiro lugar, mas este título é inédito. Quero parabenizar a administração que tem investido muito na educação, e podemos falar que o nosso município é um dos únicos em investir do 1º ao 9º em educação física, em razão a este grande investimento os resultados vão aparecer”, falou o coordenador de esportes Wilson Costa.

