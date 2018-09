/ / PREFEITO DE GUARANTÃ DO NORTE, ÉRICO STEVAN, INAUGURA A 3º ESCOLA ESTA SEMANA

O Governo Municipal de Guarantã do Norte agora em 2018 vem obtendo um grande ganho na aérea educacional, uma das conquistas são as reformas nas escolas da rede municipal de ensino, só nesta semana o prefeito Erico Stevan inaugurou a reforma das escolas Santa Marta e Escola 13 de maio.





Nesta última terça-feira 04 de setembro foi a vez da escola Municipal Sueli Olmira, que fica localizada no bairro industrial, fundada em 02 de junho de 2006 a escola possui 07 salas de aula e hoje composta por 292 alunos. A escola foi totalmente reformada e ganhou uma nova cor, e ainda neste ano os 292 alunos da escola recebera o projeto Escola Segura totalmente ministrada pela polícia militar.

A diretora Joana Darc Tomé dos Santos, juntamente com os professores, funcionários, alunos e pais dos alunos receberam as seguintes autoridades, Prefeito Érico Stevan Gonçalves e Vice Marcio Coronel Malavazi, Parlamentares Zilmar Assis de Lima e Katia Brambila, Secretarias Municipais Diane Tonon Caovilla e Izabel Costa, Sargentos Gadelha e Omega, e o Soldado Silva, foi recepcionado pelo os mesmos.

As autoridades realizaram um cerimonial aonde descerraram a placa de inauguração da reforma da escola, na ocasião também realizaram a entrega de uniformes do projeto Escola Segura aos 292 alunos que irão participar do programa.

Na oportunidade um grupo de alunos da escola realizaram uma apresentação musical com flautas regida pelo o maestro Sargento Gadelha, também houve a apresentação de ordem unida também regida pelo o Maestro Gadelha. Já os alunos do pré apresentaram a música “linda rosa Juvenil” e para encerrar o grupo de alunas do balé das oficinas da ação social, fizeram uma linda apresentação de dança.

As Autoridades Envolvidas falaram do momento novo das escolas, e da importância do projeto escola segura.

É um prazer estar recebendo a escola mais bonita, com uma pintura nova, o ambiente se torna mais agradável, aonde as crianças, se sente, mas a vontade para brincar e estudar, um ambiente mais adequado para elas. O projeto Escola segura veio para nos ajudar nas questões disciplinares, pois o aluno se torna mais educado, mas responsável tornando-se mais dedicado em suas obrigações. Com a uniformização os alunos ficam mais alinhados, se sente mais feliz, padronizados em relação ao projeto e as demais escolas, disse a diretora Joana Dar T. dos Santos.

O Terceiro Sargento Militar Ômega um dos responsáveis do Projeto Escola segura, que se fez presente na entrega dos uniformes fala da importância que este projeto tem tanto para aluno quanto para escola, pois o aluno que faz parte do projeto se torna mais disciplinado em conquistar seus objetivos, produz mais resultados e melhora seu aprendizado. Em sua fala diz ainda, que é objetivo do município e da polícia militar que este projeto chegue em todas as escolas.

Todas as conquistas alcançadas aqui, se tratava de reivindicações antigas. Hoje é uma grande alegria fazer a inauguração das melhorias feita na escola, na oportunidade também entregar a estes alunos os uniformes do projeto, pois é direito dos mesmos estarem devidamente uniformizado, e é uma grande alegria entregar a esses alunos e pais o que antes em reunião já havia sido acordado, afirmou a secretaria de Educação.

O Prefeito Érico Stevan Gonçalves que então curto prazo, tem realizado grandes benfeitorias na educação municipal, hoje inaugura a 3º reforma em perfeitas condições, com agregação também do projeto escola segura. Em sua oportunidade faz seus agradecimentos a diretora da escola pelo o belíssimo trabalho, a secretaria de educação que tem se dedicado para atender as necessidades pedagógica e estrutural das escolas, finaliza falando que o maior investimento que se poder fazer, é em pessoas.





Souza, de J/Assessoria de Comunicação