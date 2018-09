/ / PM prende quadrilha em Matupá e recupera cerca de 45 celulares furtados durante o Rodeio Peixoto Show

A Polícia Militar de Matupá com apoio da Polícia Militar de Peixoto de Azevedo conseguiram êxito em prender uma quadrilha que realizou dezenas de furtos na noite desta quarta-feira (12-09), durante o show da cantora Marília Mendonça no rodeio de Peixoto.

Cerca de 45 aparelhos celulares e várias cartelas do Rodeio foram recuperados e 04 pessoas foram presas.

Segundo Cabo Calinoski ainda durante o evento muitas pessoas procuram a PM para relatarem o furto de pertences, principalmente celulares. E logo pela manhã vários outros boletins de ocorrências foram registrados tanto em Peixoto quanto em Matupá, bem como vários relatos foram postados pelas vítimas nas redes sociais.

Todas as ocorrências com as mesmas características, os meliantes aproveitavam do descuido das vítimas que assistiam ao show e realizavam o furto dos aparelhos dos bolsos e de dentro das bolsas.

Diante das informações uma denúncia anônima levou os policiais a um Hotel no bairro ZC1 em Matupá onde foram localizados e detidos 04 pessoas, sendo três mulheres e um homem. Foram presos: Ana Claudia Santos da Silva, 25 anos e Cleane Silva dos Santos, 32, Fábio Santos Rodrigues, 35, e Valéria Sabra da Silva, 23.

Segundo relatos deles, todos são moradores de Várzea Grande e estariam na região com o objetivo de realizar os furtos durante a festa de exposição.

Muitas vítimas já compareceram no quartel da PM para fazer o reconhecimento dos aparelhos.

Todo o material aprendido serão encaminhados agora para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Matupá, juntamente com a quadrilha detida.

Cabo Geraldo da guarnição de Peixoto fez uma alerta para as pessoas que vão para a festa.

