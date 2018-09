/ / PM localiza armas, drogas e pé de maconha em mata; três detidos

Uma mulher foi presa, e dois adolescentes, de 16 e 17 anos, apreendidos, na tarde, de quarta-feira (12/09/18),por policiais do Grupo de Atuação Rápida (CAR), em uma mata no bairro Boa Esperança , na cidade de Sinop/MT. No local, os militares encontraram um saco com duas espingardas desmontadas (calibres não confirmados), pedra de pasta base de cocaína e um pé de maconha.

Um policial informou que avistaram os menores, em atitude suspeita, e quando tentaram se aproximar eles fugiram para mata, mas logo foram encontrados junto da mulher, onde o material apreendido estava enterrado.

Os três foram conduzidos à delegacia para as providências necessárias.

Por Só Notícias (colaborou: José Carlos Araújo - fotos: Joyce Mohr)