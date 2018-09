/ / Paranatinga sediará quatro categorias da Taça Mato Grosso de Futsal

O presidente, Pedro Verão e o diretor-executivo, Márcio Alencar serão homenageados com a Honra ao Mérito Desportivo Cuiabano, em 10 de outubro, às 19h, no auditório Maestro China, na Secretaria de Educação de Cuiabá





A cidade de Paranatinga receberá 59 equipes para disputar a Taça Mato Grosso de Futsal 2018, nas categorias Sub17 e Sub15, ambas com as subcategorias masculino e feminino, no período de 11 a 14 de outubro, nos ginásios esportivos Bezerrão, Concórdia e Bica. E o atual campeão do Sub17 masculino, o Uirapuru (de Cuiabá) competirá como um dos favoritos ao título deste ano.

“Não estamos com o mesmo time do ano passado. Entraremos em quadra com um elenco novo, mas muito entrosado. Não temos estrelas, mas 14 atletas de mesmo nível técnico. E o nosso capitão será o Diego de Jangada. O Sub17 masculino é a categoria com mais equipes e com mais gente treinando”, disse o técnico, Marcus Penna. Segundo ele, o Uirapuru foi dez vezes campeão do Sub17 masculino. E a comissão técnica terá Mohammed Fares (auxiliar) e Eric Matos (preparador físico).

O presidente da Federação Mato-grossense de Futsal (FMFS), Pedro Verão, confirma a participação do total de 59 equipes. Serão 19 times de 16 municípios no Sub17 masculino, 11 equipes de nove cidades no Sub17 feminino, 16 times de 13 municípios no Sub15 masculino e 13 equipes de 13 cidades no Sub15 feminino. E os campeões representarão Mato Grosso na Taça Brasil de Futsal.

“Paranatinga sediará 109 partidas de futsal pelas categorias Sub17 e 15. Depois avançaremos para o Sub09 masculino, de 19 a 21 de outubro, em Paranaíta, continuamos para o Sub11 e 13 masculinos, de 14 a 18 de novembro, em Água Boa, em seguida o Sub20 masculino e feminino, de 14 a 16 de dezembro, em Alto Paraguai e também o Sub07 masculino, à definir”, disse o presidente Verão.

Inscrições

O Sub11 e o Sub13 masculino têm o período de inscrições aberto até dia 26 de outubro. Essas duas categorias tiveram “Mixto” e “Uirapuru”, respectivamente, como campeões no ano passado. O Sub07 masculino (categoria nova) está com inscrições abertas, mas ainda sem data de fechamento. E o Sub20 masculino e feminino têm inscrições abertas até 25 de novembro e tiveram Sorriso e Mixto, respectivamente, como campeões do ano anterior.

Arbitragem

A Federação Mato-grossense de Futsal (FMFS) será representada por Junior Soares em Paranatinga. E a turma de arbitragem será formada por: Maurílio Júnior, Cláudia Santos, Walter Santos, Franceildo Langner, Alexandro Barbosa, João Henrique Saragiotto, Marcos Ferreira, Alan Fidelis e Márcio Ferreira.

Campeão 2018

A Taça Mato Grosso de Futsal 2018, nas categorias Sub11 e 13 femininas, já ocorreu de 14 a 16 de setembro deste ano, em Primavera do Leste (244,5 km de Cuiabá). E, na categoria Sub13, Santo Antônio de Leverger foi a equipe campeã, seguido por Jaiminho Marcoski (Várzea Grande) como vice, depois Olímpia PVA em 3° lugar e, por fim, Primavera de Leste na quarta posição.

“Ficamos surpresos com a vitória, pois tivemos pouco tempo para treinar juntos. Estudamos táticas e adversários, mas não achávamos que seríamos campeões. Nunca havíamos ganhado a Taça e nem a cidade de Santo Antônio de Leverger. E agora vamos treinar muito para realizar outro sonho, que é de ser campeão da Taça Brasil de Futsal”, conta o técnico, Everton Pereira da Silva. E a comissão técnica teve ainda Jorge Farias (auxiliar) e Celso Augusto Leôncio (atendente).

Release e Fotografia: Junior Martins