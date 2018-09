/ / Palmeiras sofre, empata com gol de Melo e mantém terceiro lugar

O Palmeiras sofreu no Estádio da Fonte Nova, mas jogou o suficiente para alcançar a 10ª partida sem derrota no Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo. Com um gol marcado pelo volante Felipe Melo, o time misto alviverde arrancou o empate por 1 a 1 contra o Bahia e manteve o terceiro lugar do torneio.

Com 47 pontos, dois a mais do que o Flamengo, o Palmeiras é superado apenas por São Paulo (50) e Internacional (49) na tabela de classificação. O Bahia, por sua vez, fica com 29 pontos e figura na 14ª colocação. O Vasco, primeiro integrante da zona de rebaixamento, tem 25 pontos.

Às 21h45 (de Brasília) desta quinta-feira, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Colo-Colo, pelas quartas de final da prioritária Copa Libertadores, no Estádio Monumental. Já o Bahia duela com o Vasco às 20 horas da próxima segunda-feira, em São Januário, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Por Gazeta Esportiva (Gazeta Press/Sergio Barzaghi/arquivo)