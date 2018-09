/ / Palestra Dia D a Conscientização sobre o suicídio

Na segunda-feira (3), aconteceu na Faculdade Unifama o Dia D de Conscientização Sobre o Suicídio, que consistiu em palestra ministrada pelo psicólogo Me. Alex Zopeletto, para os acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Farmácia e Psicologia. Com o objetivo de alertar sobre o suicídio, explorar as temáticas dos direitos humanos, sendo estes: direitos das pessoas com transtornos mentais, direitos da criança e do adolescente, direito da liberdade sexual de homossexuais e transexuais.

As tentativas de suicídio ou sua prática efetiva envolvem sempre uma grande carga de sofrimento, tensão, angústia e desespero. Esta dor da alma pode ser real ou ser a consequência de uma crise de natureza afetiva, de uma conturbação mental, como a psicose ou uma depressão. Acompanhados do consumo de drogas e de álcool, a ação é potencializada significativamente, o que torna forte a atitude suicida.

O Dia D faz parte da Campanha Setembro Amarelo,movimento que tem como objetivo promover eventos que abram espaço para debates sobre suicídio, além de divulgar o tema e alertar a população sobre a importância de sua discussão.

