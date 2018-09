/ / Operário-PR reage e empata com o Cuiabá no primeiro jogo da final da Série C

O Operário Ferroviário Esporte Clube conseguiu empatar com o Cuiabá Esporte Clube, em 3 a 3, esta tarde, no final do segundo tempo, na primeira partida da final do Campeonato Brasileiro da Série C, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). O time paranaense saiu na frente marcando com Dione, que recebeu dentro da área, chutou cruzado, bola bateu na trave e entrou. O placar foi ampliado com Danilo Báia cruzando na cabeça de Erick, que mandou no canto do goleiro Victor Souza. O Dourado reagiu e conseguiu descontar com Marino, que chutou de fora da área e colocou no ângulo. O mesmo jogador aproveitou o rebote dentro da pequena área e com a ponta do pé mandou para o fundo do gol. Não demorou muito, o Cuiabá virou o jogo. Jenison entrou por trás da marcação e de cabeça balançou as redes de Simão. Robinho aproveitou a sobra da zaga, chutou no canto direito e deixou tudo igual.

O Operário começou pressionando. Aos 6 minutos, Dione recebe novamente cruzamento na área, mas não finalizou bem. Dione recebeu dentro da área, chutou cruzado, a bola bateu na trave e entrou. Aos 7, o Cuiabá quase marcou o primeiro no Germano Krüger. João Carlos recebeu sozinho e cabeceou para fora. Aos 10, o Dourado apresentou melhor e após um falta, Marino cabeceou próximo da trave assustando o goleiro do Operário.

Aos 16, Bruno Batata do Operário chutou forte e Edson Borges conseguiu tirar com tranquilidade para o Cuiabá. Aos 20, ambos os times reduziram o ritmo de jogo. Aos 22, a bola passou com perigo para o goleiro Simão do Operário após Marino arrisca da intermediária. Aos 28, setor defensivo do Cuiabá teve trabalho para segurar cobrança de Robinho, que arriscou de longe. Aos 31, João Carlos do Cuiabá tentou de cabeça após cobrança de falta, mas a bola bateu na zaga e saiu para fora.

Aos 36, Bruno Batata recebeu cruzamento rasteiro, mas perdeu o tempo na bola com a pressão da zaga do Cuiabá. Aos 41, Simão defendeu com tranquilidade chute de Danilo, que tentou de fora da área. Aos 45, o Operário ampliou o placar. Cleyton fez boa jogada no meio, rolou para Danilo Báia cruzar na cabeça de Erick, que mandou no canto do goleiro Victor Souza. Fim do primeiro tempo: Operário 2 x 0 Cuiabá.

No segundo tempo, apenas o Cuiabá fez alterações. Doda entrou no lugar de João Carlos. Aos 3 minutos, o Cuiabá diminui a diferença. Marino soltou uma bomba de fora da área e colocou no ângulo do goleiro Simão. Operário 2 x 1 Cuiabá. Aos 7, Adriano Pardal recebeu recuo de fora da área, chutou e por pouco não empatou o jogo. Simão se esticou todo para buscar a bola no canto. Aos 18, o Cuiabá empatou.

Marino aproveitou o rebote dentro da pequena área e com a ponta do pé mandou para os fundo do gol. Aos 21, Jenison entrou por trás da marcação e de cabeça virou o jogo para o Cuiabá. Operário 2 x 3 Cuiabá.

Aos 32, por pouco o Operário não empatou o jogo em cobrança de bola parada. Victor Souza de esticou todo para mandar para linha de fundo. Aos 34, empolgado Adriano Pardal bateu no cantinho e quase marcou mais um para o Dourado. Aos 38, Clayton chutou cruzado e Edson Borges tirou par fora. Aos 40, Marino solta uma bomba e quase marcou mais um para o Cuiabá. No final, o Operário empatou. Robinho aproveitou sobra da zaga e chutou no canto direito.

A partida decisiva será no próximo sábado (22), na Arena Pantanal, às 18h (horário de Mato Grosso). Ambos os times já estão na Série B do Campeonato do Brasileiro do próximo ano.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: Carla Yarin)