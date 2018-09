/ / O diretor adjunto de ações estratégicas do corpo de Bombeiros visita Guarantã do Norte MT, e fala de investimento de mais de 500 mil reais no município

Guarantã do Norte MT Na manhã do último dia 18 de setembro, o senhor Tenente Coronel, Paulo Correia, visitou o corpo de Bombeiros em Guarantã do Norte MT e posteriormente o chefe do Executivo, Érico Stevan Gonçalves em seu gabinete.

Primeiramente, o comandante vistoriou as instalações do Quartel, verificando condições de trab alho da tropa, estado das viaturas e instalações internas, como salas administrativas e alojamentos. O objetivo da visita, foi verificar se o planejamento estar sendo bem executado, avaliando e corrigindo possíveis melhorias dentro do planejamento.

Em seguida o mesmo foi recebido pelo o chefe do executivo Érico Stevan Gonçalves em seu gabinete, para tratar de assuntos relativos e medidas preventivas. O Tenente Coronel Paulo Correia, diretor adjunto de ações estratégicas fala que para o ano de 2019, o núcleo avançado de Corpo de Bombeiros de Guarantã do Norte MT receberá um investimento da ordem de 500 mil reais para melhorias na unidade, para assim poder atender a população dando as mesmas maior agilidade e resposta mais rápidas, lembra também da importante parceria do executivo, observando que sem esta parceria não teria conseguido se instalar na cidade, afirmou Paulo Correia.

Nas visitas, os oficiais foram muito bem recebidos, estreitando assim os laços entre o executivo municipal e o Corpo de bombeiro Militar de Guarantã do Norte MT. “É muito importante esta visita, pois mostra que de fato o corpo de bombeiro está investindo em Guarantã do Norte, para o ano que vem são mais de 500 mil reais investido em nosso município, provando que Guarantã do Norte tem se tornado a cidade polo do extremo norte, tivemos grande ganho pois através das instalações em nosso município, atendemos nossa população como também as cidades vizinhas, só temos a agradecer a todos que se empenharam para que este sonho se tornasse realidade”, disse o Prefeito Érico Stevan Gonçalves. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO