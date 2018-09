/ / SETE PLANTAS CARNÍVORAS QUE COMEM ANIMAIS

Nos filmes elas são terríveis e muito assustadoras, mas e na vida real, você já viu alguma planta carnívora? Você sabia que existem plantas que conseguem capturar e devorar pequenos animais como: anfíbios, roedores, aracnídeos e pássaros. Conheça hoje:

7 PLANTAS CARNIVORAS QUE COMEM ANIMAIS

PLANTA COBRA

Essa planta também é popularmente conhecida como Lírio cobra, ela pode ser encontrada ao norte da Califórnia e também ao sul de Oregon. Essa planta gosta de habitar lugares onde escorre agua fria e em pântanos, seu nome vem da semelhança que ela tem com uma serpente, mas não se preocupe que ela caça apenas pequenos insetos, como abelhas e moscas. Para que ela capture o alimento essa planta libera uma substancia extremamente viscosa que atrai o inseto para dentro, quando o inseto tenta sair já é tarde demais, ela espera pacientemente ate que ele desista e caia para que assim ela possa digeri-lo.

SARRACENIA

Essa planta é natural da parte norte dos Estados Unidos e do Canadá, mas se adaptam bem em outros climas. As presas são atraídas por um odor muito forte que é exalado por glândulas de néctar presentes nos jarros da Sarracenia, após o inseto entrar raramente consegue sair novamente e o mais interessante é que existem mais de 10 espécies de Sarracenia, mas suas características são muito similares.

DROSERA CAPENSIS

Esta plantinha também é conhecida como Sundews e é dos maiores gêneros de plantas carnívoras contendo pelo menos mais de 150 espécies na sua família. Estas plantas estão amplamente distribuídas em regiões tropicais e temperadas são nativas do Cabo na África do Sul, sendo também muito comum encontra-las em pântanos. Para se alimentar a planta conta com seus tentáculos cobertos de tricomas flexíveis e para isso basta ela liberar uma substancia gelatinosa que atrai pequenos insetos que após pousarem nela não conseguem mais sair. Após isso a planta termina de enrolar o inseto com seu tentáculo e esta, pronto seu almoço.

UTRICULARIA VULGARIS

Essa é uma estranha planta porem muito incrível, diferente das plantas anteriores a Vulgaris é uma planta aquática flutuante porem não cria raízes, ela também é conhecida em algumas regiões como bexiga comum por ter diversas armadilhas espalhadas por suas folhas localizadas em baixo d’água. Estas plantas se alimentam principalmente de larvar de mosquitos e pulgas de água são encontradas na Ásia e na Europa. Veja o quão rápido ela é para capturar sua presa.

CEPHALOTUS

E como se já não fosse suficiente a Austrália ter diversos animais bizarros ela também abriga inúmeras espécies de plantas carnívoras. Outra espécie que você pode encontrar por lá é a Cephalotus, esta planta se parece muito com um pequeno jarro, e dentro desse jarro contem um liquido digestivo, esta planta também tem uma espécie de tampa formada por uma folha que fica acima da entrada do jarro, a função da tampa é evitar que entre agua da chuva dentro do jarro para que não dissolva o liquido digestivo. Essas plantas normalmente possuem tonalidades fortes sendo mais fácil atrair suas presas. E mesmo que algum inseto rastejante tente sair ele não conseguirá, pois as paredes da armadilha são muito lisas.

VENUS ATRAPAMOSCAS

Essa é uma das plantas carnívoras mais conhecidas e provavelmente a que de mais medo em pessoas desavisadas, essas plantas diferente do que já apareceu em diversos filmes não são gigantes e não sai correndo atrás das pessoas. Ela é uma planta de pequeno porte, mas com uma aparência um pouco assustadora, suas armadilhas parecem uma boca com vários dentes pontiagudos. Esta planta é nativa de zonas úmidas subtropicais da costa leste dos Estados Unidos, Carolina do Norte e Carolina do Sul. Ela se alimenta de diversos insetos como, mosca, vespa, besouro e pequenos anfíbios nem mesmo as lagartixas escapam dessa planta.

PLANTA JARRO

Já imaginou você estar caminhando e dar de cara com uma planta carnívora tão faminta e tão grande que come até roedores? Se você estiver visitando as Filipinas isso não é impossível de acontecer, por lá é comum você encontrar a famosa Planta Jarro, essa planta é a maior do gênero e pode alcançar 1,20 metros de altura, dentro de seu jarro ela pode conter até 2 litros de liquido e para capturar sua presa ela libera néctar em torno das bordas da sua estrutura, assim ela atrai ratos e sapos e uma vez com a presa dentro do jarro enzimas e fluidos digerem o animal.