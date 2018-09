/ / Nome de José Vieira se fortalece como opção de renovação política em Alta Floresta e região norte

Também estou indignado, mas invés de só criticar, optei por fazer política e ser candidato

O jornalista de Alta Floresta, José Vieira (PRB), que disputa uma vaga de deputado estadual nestas eleições, na coligação A Força da União 1, composta por PRB, PR, PT e PC do B, faz uma avaliação positiva de sua campanha e assegura que seu nome vem crescendo e são muitas as manifestações de apoio à seu nome.





“Estamos fazendo uma campanha sem recursos, na base do corpo a corpo, pedindo votos para o eleitor, mas a aceitação está boa e estamos confiantes. O eleitor hoje, não quer saber dos candidatos que fazem campanhas milionárias. Ele entende que o país e Mato Grosso está em crise, por causa da corrupção dos políticos profissionais, e grande parte da sociedade quer mudanças e renovação. A proposta de minha candidatura é ser uma alternativa de renovação na representação política de Alta Floresta e da região norte de Mato Grosso”, avalia.





Na opinião de José Vieira, os atuais representantes dos municípios que compõem o polo de Alta Floresta não tem correspondido com as expectativas da sociedade. Para o candidato, a região está travada por uma política retrógada, de políticos que se acomodaram no cargo, comprometidos com o governo e que não tem interesse em trabalhar para região avançar nas áreas econômica e social.

“Se não quebrarmos estas amarras e renovarmos nossa representação política, continuaremos do jeito que está, sem estradas asfaltadas, sem UTI em nossos hospitais, recebendo migalhas e relegados ao abandono.





Do jeito que está, está bom para determinados políticos que ganham votos com o sofrimento do povo. Eu também me sinto descontente com os rumos que a classe política está conduzindo o Estado e o País. Mas invés de ficar apenas criticando, decidir fazer política e ser candidato. Se nos acomodarmos, estaremos fazendo o jogo dos corruptos, que querem continuar se beneficiando dos recursos públicos para levar uma vida de luxo, enquanto a população está cada vez mais pobre e esquecida”, pontua José Vieira.





O candidato se diz preparado para ser deputado estadual, pois como profissional de imprensa, ele diz conhecer a realidade de cada município da região norte. Na sua opinião os municípios estão carentes de uma representação política efetiva e que esteja presente nas bases, alguém que tenha um olhar voltado para os temas que são fundamentais para promover o crescimento econômico e social e que defenda os interesses da sociedade na Assembleia Legislativa.





“Enfrentamos problemas gritantes em todos os setores que formam a estrutura de atendimento à população. A logística, por exemplo, tem a função econômica de promover o crescimento, de escoar a produção de grãos, mas também tem a função social de tirar as pessoas do isolamento. Cidades como Apiacás, por exemplo, a população ainda está com os pés no século passado, sem ter nenhum acesso por asfalto. Quando chove é lama, quando está seco, é poeira.





Não podemos aceitar que no final da segunda década do século 21, situações como esta continuem acontecendo”, observa. José Vieira mora em Alta Floresta há 26 anos e há 21 fundou o jornal Mato Grosso do Norte. É casado há 18 anos com Ivete Weber, pai de duas filhas, Vitória, de 17 anos e Antônia, de 9.

Por Assessoria/ PRB de Mato Grosso